Во вторник, 16 марта, комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова может перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, при этом учащиеся младших классов продолжат ходить в школу.

Об этом мэр Львова Андрей Садовой сообщил в своем Telegram-канале.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют возможности с кем-то оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем", - заявил мэр.

Кроме того, Садовой напомнил, что нужно прервать цепь заражения коронавирусом и призвал горожан быть ответственными перед своими семьями и самими собой, уточнив, что без вечеринок и массовых праздников можно обойтись.

Напомним, ранее Садовой допустил введение во Львове локдауна. Однако, по его словам, в последнюю очередь будут закрываться детские сады.

Также сообщалось, что Львовская область может попасть в "красную зону" карантина уже в ближайшее время.