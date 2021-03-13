Сегодня, 13 марта, нардеп Александр Дубинский сразу же после съезда партии "Слуга народа" поделился в соцсети фотографией своего Mercedes-Benz G-Class Geländewagen (внедорожник - Ред.) но уже без зеленых наклеек.

Фото автомобиля парламентарий выложил у себя в Instagram.

Соответствующее сообщение в соцсетях он прокомментировал следующими словами: "Содрали с себя зеленый подчистую", и признал, что перекрашивание джипа в зеленый цвет было ошибкой.

При этом нардеп не связал это с политической партией, прокомментировав журналистам, что процедура снятия зеленого цвета обошлась ему в сто долларов и никакого политического содержания не имеет.





Напомним, "слуги народа" на съезде создали политсовет партии из 73 человек.

Также мы писали о том, что Дубинский создал в Раде объединение "Дубина".