В понедельник, 15 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента планирует обсудить вопрос создания временной следственной комиссии (ВСК) по делу о "вагнеровцах".

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе брифинга после партсъезда в субботу, 13 марта.

"Мы создаём ВСК, она не по "вагнеровцам", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть в первую очередь в этой ВСК, она шире... Мы отправили письма всем фракциям. По состоянию на сегодняшний день ответили депутатская группа "Довира", "За майбутнє", кажется, ОПЗЖ. Не предоставили людей в эту ВСК только "Голос" и "ЕС". В понедельник этот вопрос будет рассматриваться на регламентном Комитете, и если будет положительный ответ, а я думаю, что будет, то создание этой ВСК будет вынесено на голосование в Верховной Раде", - сказал Арахамия.

Однако глава фракции упомянул и "пленки Суркова-Медведчука" и вызванный ими резонанс. Истории с упомянутыми пленками и "вагнеровцами", по словам Арахамиии, станут первыми вопросами, которые рассмотрит ВСК.

Напомним, летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

После чего Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации.

В декабре 2020 года Bellingcat заявили, что работают над документальным фильмом, который будет посвящен провалу операции по захвату российских "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.