Умер Дмитрий Понамарчук, бывший пресс-секретарь Вячеслава Чорновила

Умер бывший пресс-секретарь председателя Народного Руха Украины, Героя Украины, народного депутата нескольких созывов Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая жена Понамарчука Елена Бондаренко.

"Сегодня ночью умер отец моего сына - Дмитрий Понамарчук. Не высказывайте сочувствие мне, во время длительной болезни Дмитрия за ним ухаживал Слава", - написала она в сети 12 марта.

В автокатастрофе 25 марта 1999 года на трассе Борисполь - Золотоноша Вячеслав Чорновил погиб на месте, а Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Напомним также, что Дмитрий Понамарчук руководил пресс-центром Виктора Януковича на выборах в 2010 году.

Ранее "Страна" рассказывала, что в России умерла известная писательница детективного жанра Татьяна Полякова.

Еще мы писали о том, как в Эстонии умер молодой спасатель, который привился от коронавируса вакциной AstraZeneca.