Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал членом политического совета партии "Слуга народа", в который вошли 73 человека, по причине большой занятости на своей должности.

Об этом Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа" заявил в ходе брифинга после партсъезда в субботу, 13 марта.

"Не думаю, что у него (Разумкова - Ред.) есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", - сказал Корниенко.

В свою очередь руководитель фракции и глава политсовета партии "Слуга народа" Давид Арахмия считает, что лучше если такие должностные лица как президент государства, премьер-министр и спикер оставались аполитичными. Однако он уточнил, что работа в политсовете не займет большого количества времени и у министров, которые стали его членами, "не будет проблем с этим".

Напомним, 13 марта в Киеве начался съезд партии "Слуга народа", который открыл своим выступлением президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что члены политической партии "Слуга народа" будут призывать Зеленского баллотироваться на второй срок.