Рухнувший в Алма-Ате самолет принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана
Рухнувший в Алма-Ате самолет Ан-26 принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Об этом сообщила пресс-служба КНБ.
На борту находились шесть членов экипажа, из которых 4 погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Также в ведомстве уточнили, что причины авиационного происшествия выясняются.
Ранее в пресс-службе аэропорта подтвердили, что Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алма-Ату при заходе на посадку упал в начале взлетной полосы.
Напомним, в субботу, 13 марта, в казахстанском аэропорту "Алма-Аты" при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали.
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