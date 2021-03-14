Рухнувший в Алма-Ате самолет Ан-26 принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

На борту находились шесть членов экипажа, из которых 4 погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Также в ведомстве уточнили, что причины авиационного происшествия выясняются.

Ранее в пресс-службе аэропорта подтвердили, что Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алма-Ату при заходе на посадку упал в начале взлетной полосы.

Напомним, в субботу, 13 марта, в казахстанском аэропорту "Алма-Аты" при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали.

Также мы писали, что в Турции рухнул вертолет, погиб генерал сухопутных войск Эрбаш и еще 10 человек.