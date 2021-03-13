Вечером 12 марта в Краматорске Донецкой области вспыхнул пожар в общежитии для переселенцев на ул. Шуры Назаренко. В результате чего были эвакуированы 40 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, приехав не место происшествия, они установили, что имеет место плотное задымление на 2-м этаже здания.

"Было установлено, что происходит горение матраса на площади 3 кв. м и дан отбой повышенному номеру вызова. Во время тушения пожара огнеборцами была проведена эвакуация 40 человек, из них 15 детей", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 17:19, а в 17:27 – ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 29 спасателей и 8 единиц техники.

Напомним, недавно в Одессе из-за пожара в роддоме едва не погибли младенцы. Спасателям удалось их эвакуировать.

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