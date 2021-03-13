На Международной космической станции (МКС) в промежуточной камере российского модуля "Звезда" продолжает снижаться давление, хотя до этого космонавты загерметизировали уже две трещины.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на слова космонавта Сергея Рыжикова в ходе переговоров с Центральным управлением полетами.

"Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера, - Ред.) - 67", - сказал космонавт.

Накануне вечером, 12 марта, экипаж станции закрыл люки в отсек модуля, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Еще в октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4 - 4,5 см в промежуточной камере российского модуля "Звезда", позднее ее временно загерметизировали.

Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.

Напомним, по состоянию на конец февраля в российском модуле на МКС обнаружили шесть трещин из которых происходит утечка воздуха.

Также сообщалось, что 15 февраля на МКС стартовал космический грузовик с едой и заплатками для трещин.