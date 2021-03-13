Члены политической партии "Слуга народа" собираются призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа", глава политсовета партии Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение", - сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа". Он начался с выступления Зеленского.

По итогам съезда "Слуги народа" создали политсовет партии из 73 человек и приняли новый устав.

Отметим, что в январе Зеленский на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако позже в Офисе президента это опровергли.