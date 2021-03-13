Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о парадоксе антител к коронавирусу, при котором они могут не усиливать, а наоборот ослаблять противовирусную защиту, приводя к более тяжелым последствиям от болезни.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По его словам, на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы - интерфероны - которые принимают активное участие в уничтожении инфекции.

"Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму", - объяснил он.

В то же время определенные виды антител, которые вырабатываются в ответ на коронавирус, имеют строение, тормозящее работу интерферонов. По словам Крючкова, такие случаи могут быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

Напомним, в сентябре прошлого года вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти рассказал, что у части пациентов с тяжелым течением коронавируса интерферонный ответ был нарушен. По его словам, это происходило "из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител", которые атакуют интерферон.

Как сообщалось, появившиеся после COVID-19 антитела могут не реагировать на штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии.