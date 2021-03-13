Власти Великобритании намерены привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, 4 апреля (речь о католической Пасхе - Ред.). Первую дозу вакцины должны будут получить все жители страны старше 40 лет.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

По словам высокопоставленного источника, вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось раньше.

Расширить программу по вакцинации населения стране удалось лишь благодаря увеличению поставок препаратов. Поэтому власти хотят, чтобы уже к Пасхе все граждане старше 40 лет получили свою первую дозу вакцины.

"Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Предполагается, что граждане старше 50 получат прививку уже на следующей неделе.

Напомним, в Европейском союзе пять стран призвали провести саммит, чтобы обсудить диспропорцию в распределении вакцин от коронавируса между государствами.

Ранее "Страна" писала, что после того, как 10 стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, компания объявила о том, что приняла решение сократить объем поставок своей вакцины в Евросоюз.