Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа. Фото Офиса президента
Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа. Фото Офиса президента

На съезде партии "Слуга народа" презентовали доктрину правящей политической силы страны. Цель - "сделать нашу работу более системной и содержательной". 

При этом проект еще не окончательный, и будет выноситься на общепартийное обсуждение.

"Страна" проанализировала этот документ.

"Страна мечты" с гендером и НАТО

В преамбуле повторяются излюбленные тезисы о том, что партия президента призвана разорвать заколдованный круг лжи, по которому Украину 30 лет водили "старые политики". И перечисляются достижения "слуг" - отмена депутатской неприкосновенности, децентрализацию, возвращение ответственности за незаконное обогащение, перемирие на Донбассе, продажу земли. 

Достаточно скромный список, и в большинстве своем - не содержащий вещей, которые напрямую улучшают жизнь украинцев. А отдельные пункты - вроде сорванного перемирия или статьи за обогащение, по которой никого не сажают - вообще откровенно спорные. 

Среди вызовов называют "российскую агрессию" и коррупцию. Последнее откровение звучит странно - в том смысле, что "Слуги народа" уже почти два года держат всю полноту власти в своих руках.

Главная цель доктрины звучит уже максимально неконкретно - "построить страну мечты". Ее определение дается в том же ключе - "страна, из которой не хочется уезжать", "где каждое новое поколение живет лучше, чем предыдущее". И тому подобное. 

Но некоторые признаки "страны мечты" чуть более конкретны. 

Во-первых, говорится о построении "независимых медиа, свободных от пропагандистских клише и языка ненависти". 

Строить такие медиа - вообще не дело государства (иначе они уже не независимые). Но, видимо, у Зеленского планируют продолжать строить систему контроля за СМИ - мы рассказывали о ее конфигурации в материале "Батальоны троллей и ботов".

Во-вторых, интеграция в Европу и НАТО.

В-третьих - борьба с дискриминацией. В том числе по признаку языка. Во что, конечно, верится мало - именно при "слугах народа" продолжилась дискриминация русскоязычных. 

Также в доктрине разделяются понятия пола и гендера - и то, и другое предлагается защитить от дискриминации. Гендер - это, напомним, вопрос самоидентификации (то есть мужчина может считать себя женщиной).

То есть в этом вопросе "слуги" идут в рамках общезападного лево-либерального тренда. Хотя в большинстве своем население страны против такого подхода. 

Идеология "Слуги народа"

В качестве таковой избран "украинский центризм". Который "отрицает политические крайности и политический радикализм". 

Выбор идеологии явно был сложным. Еще в середине февраля глава партии Александр Корниенко заявлял, что ей станет "радикальный центризм". Но в итоге радикальность решили отбросить. 

Еще раньше - осенью 2019 года - "слуги" решили отказаться от идеологии либертарианства. То есть тренд идет на более консервативные подходы. Да и по реальной политике Зеленского видно, что она все больше "правеет". 

Правда, застолбив "украинский центризм", партия тут же опровергла это утверждение: "Для нас никакая идеология не является объектом поклонения". Уточнив, что из всех идеологий будут браться полезные вещи.

В доктрине приводятся примеры такого синтеза. 

"Мы - за прекращение войны и наступление мира. Но только на условиях сохранения независимости и суверенитета Украины, возвращения наших территорий и наших людей", - говорится в документе. 

Характерно, что территории поставлены на первое место. Также из этой формулы следует, что война будет продолжаться, пока в Украину не вернется Донбасс и Крым. То есть, видимо, еще десятилетия. 

Видимо, это и есть отрицание "политического радикализма". Который в реальности на фоне продолжения войны будет лишь укрепляться. 

Мир без "ватников"

"Слуги народа" вписали в доктрину пять стратегических направлений. Это мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие. 

Мир наиболее интересен. Здесь имеется в виду не только Донбасс, а и шире - преодоление раскола в обществе "на восток и запад, на "нациков" и "ватников". О преодолении языка раздора и ненависти, который царит в некоторых медиа и социальных сетях. То есть мы строим страну счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном".

Эта риторика у Зеленского возникает регулярно. Однако реальная политика и президента, и его партии - совершенно обратная. "Нацики" освобождаются от любой ответственности за преступления, а "ватников" избивают на улицах и бросают в тюрьмы. 

И тот факт, что на экваторе президентства у Зеленского записывают этот пункт в свою программу - лишнее подтверждение тому, что на этом направлении почти за два года ничего не сделано. 

Тем не менее, в доктрину вписали "содействие развитию языков национальностей, составляющих народ Украины". Почему этого не сделали до сих пор, хотя успели украинизировать школы, закрыв русскоязычные учебные заведения - вопрос риторический. 

Далее обсуждаются 20 секторальных направлений изменений в стране.

Касаемо Донбасса и Крыма - говорится, что 100% услуг для людей с неподконтрольных территорий переведут в цифровую форму. В остальном - неконкретные обещания по жилью для переселенцев и другие подобные вещи. Важно, что хотят внедрить законодательство переходного периода - в случае возврата территорий. 

"Страна" уже анализировала проект закона, который вышел по этому поводу. Он предусматривает поражение в правах для жителей Донбасса и Крыма, если территории вернутся в Украину. Их лишат выборов на пять лет и будут люстрировать. 

Правда, об этом в доктрине умалчивается. 

Далее идет евроинтеграция. Цель - переход к выполнению критериев членства в ЕС. То, что во время своей предвыборной кампании обещал Порошенко. "Слуги" помимо этого хотят подписать новое соглашение об ассоциации, куда впишут "секторальную интеграцию" с Евросоюзом. 

Доктрина также ставит целью получение плана действий по членству в НАТО. Непонятно, правда, как. Отказ исполнять Минские соглашения в их политической части означает продолжение войны и территориальный конфликт. Воюющую страну Альянс принимать не будет. Кстати, там уже идут разговоры о предоставлении Украине статуса "союзника вне НАТО". 

Но, видимо, "слуги" не нашли ничего разумнее, чем взять на вооружение еще один лозунг Петра Алексеевича. 

40% школьников - в ПТУ

По экономике цели более размытые. Из конкретики - рост ВВП на 20% (без указания сроков), а также рост в Глобальном рейтинге инноваций до 35 места (сейчас 45-е), а также рост в рейтингах S&P и Fitch. 

По социалке обещают рост средней пенсии до 7000 гривен. По здравоохранению - внедрить страховую медицину. А именно - "введение страховой медицины и системы покрытия государством расходов на страхование для малообеспеченных слоев населения".

Это значит, что бесплатная медицина будет свернута и государство оплатит лечение только малообеспеченным. Кстати, эти инициативы уже внедряются - детальнее От 7 тысяч за фурункул до 150 тысяч за инфаркт. Как медицину в Украине собираются переводить на платную основу.

Далее планируется увеличить долю расходов на здравоохранение до 8% ВВП (сейчас чуть больше шести). Зарплаты врачам хотят платить на уровне 23 тысячи гривен, медперсонала - 12-17 тысяч. 

В образовании тоже есть интересные планы. Например - увеличить долю поступающих в ПТУ или профессиональные училища до 40% учащихся школ. Это значит, что почти в половине украинских школ можно будет отменить или существенно сократить обучение в старших классах.

Что, кстати, уже и происходит - "Страна" об этом рассказывала в материале Лишние дети. Почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы.

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