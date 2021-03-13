На съезде партии "Слуга народа" презентовали доктрину правящей политической силы страны. Цель - "сделать нашу работу более системной и содержательной".

При этом проект еще не окончательный, и будет выноситься на общепартийное обсуждение.

"Страна" проанализировала этот документ.

"Страна мечты" с гендером и НАТО

В преамбуле повторяются излюбленные тезисы о том, что партия президента призвана разорвать заколдованный круг лжи, по которому Украину 30 лет водили "старые политики". И перечисляются достижения "слуг" - отмена депутатской неприкосновенности, децентрализацию, возвращение ответственности за незаконное обогащение, перемирие на Донбассе, продажу земли.

Достаточно скромный список, и в большинстве своем - не содержащий вещей, которые напрямую улучшают жизнь украинцев. А отдельные пункты - вроде сорванного перемирия или статьи за обогащение, по которой никого не сажают - вообще откровенно спорные.

Среди вызовов называют "российскую агрессию" и коррупцию. Последнее откровение звучит странно - в том смысле, что "Слуги народа" уже почти два года держат всю полноту власти в своих руках.

Главная цель доктрины звучит уже максимально неконкретно - "построить страну мечты". Ее определение дается в том же ключе - "страна, из которой не хочется уезжать", "где каждое новое поколение живет лучше, чем предыдущее". И тому подобное.

Но некоторые признаки "страны мечты" чуть более конкретны.

Во-первых, говорится о построении "независимых медиа, свободных от пропагандистских клише и языка ненависти".

Строить такие медиа - вообще не дело государства (иначе они уже не независимые). Но, видимо, у Зеленского планируют продолжать строить систему контроля за СМИ - мы рассказывали о ее конфигурации в материале "Батальоны троллей и ботов".

Во-вторых, интеграция в Европу и НАТО.

В-третьих - борьба с дискриминацией. В том числе по признаку языка. Во что, конечно, верится мало - именно при "слугах народа" продолжилась дискриминация русскоязычных.

Также в доктрине разделяются понятия пола и гендера - и то, и другое предлагается защитить от дискриминации. Гендер - это, напомним, вопрос самоидентификации (то есть мужчина может считать себя женщиной).

То есть в этом вопросе "слуги" идут в рамках общезападного лево-либерального тренда. Хотя в большинстве своем население страны против такого подхода.

Идеология "Слуги народа"

В качестве таковой избран "украинский центризм". Который "отрицает политические крайности и политический радикализм".

Выбор идеологии явно был сложным. Еще в середине февраля глава партии Александр Корниенко заявлял, что ей станет "радикальный центризм". Но в итоге радикальность решили отбросить.

Еще раньше - осенью 2019 года - "слуги" решили отказаться от идеологии либертарианства. То есть тренд идет на более консервативные подходы. Да и по реальной политике Зеленского видно, что она все больше "правеет".

Правда, застолбив "украинский центризм", партия тут же опровергла это утверждение: "Для нас никакая идеология не является объектом поклонения". Уточнив, что из всех идеологий будут браться полезные вещи.

В доктрине приводятся примеры такого синтеза.

"Мы - за прекращение войны и наступление мира. Но только на условиях сохранения независимости и суверенитета Украины, возвращения наших территорий и наших людей", - говорится в документе.

Характерно, что территории поставлены на первое место. Также из этой формулы следует, что война будет продолжаться, пока в Украину не вернется Донбасс и Крым. То есть, видимо, еще десятилетия.

Видимо, это и есть отрицание "политического радикализма". Который в реальности на фоне продолжения войны будет лишь укрепляться.

Мир без "ватников"

"Слуги народа" вписали в доктрину пять стратегических направлений. Это мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие.

Мир наиболее интересен. Здесь имеется в виду не только Донбасс, а и шире - преодоление раскола в обществе "на восток и запад, на "нациков" и "ватников". О преодолении языка раздора и ненависти, который царит в некоторых медиа и социальных сетях. То есть мы строим страну счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном".

Эта риторика у Зеленского возникает регулярно. Однако реальная политика и президента, и его партии - совершенно обратная. "Нацики" освобождаются от любой ответственности за преступления, а "ватников" избивают на улицах и бросают в тюрьмы.

И тот факт, что на экваторе президентства у Зеленского записывают этот пункт в свою программу - лишнее подтверждение тому, что на этом направлении почти за два года ничего не сделано.

Тем не менее, в доктрину вписали "содействие развитию языков национальностей, составляющих народ Украины". Почему этого не сделали до сих пор, хотя успели украинизировать школы, закрыв русскоязычные учебные заведения - вопрос риторический.

Далее обсуждаются 20 секторальных направлений изменений в стране.

Касаемо Донбасса и Крыма - говорится, что 100% услуг для людей с неподконтрольных территорий переведут в цифровую форму. В остальном - неконкретные обещания по жилью для переселенцев и другие подобные вещи. Важно, что хотят внедрить законодательство переходного периода - в случае возврата территорий.

"Страна" уже анализировала проект закона, который вышел по этому поводу. Он предусматривает поражение в правах для жителей Донбасса и Крыма, если территории вернутся в Украину. Их лишат выборов на пять лет и будут люстрировать.

Правда, об этом в доктрине умалчивается.

Далее идет евроинтеграция. Цель - переход к выполнению критериев членства в ЕС. То, что во время своей предвыборной кампании обещал Порошенко. "Слуги" помимо этого хотят подписать новое соглашение об ассоциации, куда впишут "секторальную интеграцию" с Евросоюзом.

Доктрина также ставит целью получение плана действий по членству в НАТО. Непонятно, правда, как. Отказ исполнять Минские соглашения в их политической части означает продолжение войны и территориальный конфликт. Воюющую страну Альянс принимать не будет. Кстати, там уже идут разговоры о предоставлении Украине статуса "союзника вне НАТО".

Но, видимо, "слуги" не нашли ничего разумнее, чем взять на вооружение еще один лозунг Петра Алексеевича.

40% школьников - в ПТУ

По экономике цели более размытые. Из конкретики - рост ВВП на 20% (без указания сроков), а также рост в Глобальном рейтинге инноваций до 35 места (сейчас 45-е), а также рост в рейтингах S&P и Fitch.

По социалке обещают рост средней пенсии до 7000 гривен. По здравоохранению - внедрить страховую медицину. А именно - "введение страховой медицины и системы покрытия государством расходов на страхование для малообеспеченных слоев населения".

Это значит, что бесплатная медицина будет свернута и государство оплатит лечение только малообеспеченным. Кстати, эти инициативы уже внедряются - детальнее От 7 тысяч за фурункул до 150 тысяч за инфаркт. Как медицину в Украине собираются переводить на платную основу.

Далее планируется увеличить долю расходов на здравоохранение до 8% ВВП (сейчас чуть больше шести). Зарплаты врачам хотят платить на уровне 23 тысячи гривен, медперсонала - 12-17 тысяч.

В образовании тоже есть интересные планы. Например - увеличить долю поступающих в ПТУ или профессиональные училища до 40% учащихся школ. Это значит, что почти в половине украинских школ можно будет отменить или существенно сократить обучение в старших классах.

Что, кстати, уже и происходит - "Страна" об этом рассказывала в материале Лишние дети. Почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы.