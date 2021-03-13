Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на 3 млн долларов бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" Владимира Яценко, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав, которые принадлежат его гражданской жене.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

12 марта суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 26.02.2021, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка".

"По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, и отменил постановление следственного судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на депозитный счет, на котором размещены денежные средства (3 млн долл - Ред.), а также на 1/2 часть долей корпоративных прав, зарегистрированных на лицо, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители сообщили бывшему замглавы "ПриватБанка" Владимиру Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой).

25 февраля Яценко вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона.

Ранее "Страна" подробно писала, как арест Яценко по делу "ПриватБанка" может вывести из-под удара Коломойского.