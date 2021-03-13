Николаевского чиновника с погоней поймали за нарушение ПДД. Фото: Facebook

Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда нарушил ПДД и попытался скрыться от сотрудников полиции в центре города. Когда его остановили, он предложил правоохранителям взятку. 

Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на странице в Facebook.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим с ОГА Игорем Бурдой по улицам Николаева. Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными", - написал Ким.

Также он заявил, что для работника облгосадминистрации такое поведение недопустимо и пообещал жестко на это отреагировать.

"В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих. Несмотря на социальный статус, связи и знакомства, принадлежность к той или иной партии за нарушение закона однозначно придется отвечать по полной", - пообещал глава ОГА.

Как пояснили в полиции, водитель - Игорь Бурда - будучи за рулем внедорожника, нарушил правила дорожного движения. Но не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Когда после "гонки" по улицам города полицейским удалось остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.

Пост Кима в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что 12 марта в Донецкой области в ДТП погиб сотрудник полиции при исполнении.

Также мы писали, что под Львовом полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который выстрелил по ним из охотничьего ружья.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться