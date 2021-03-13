Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда нарушил ПДД и попытался скрыться от сотрудников полиции в центре города. Когда его остановили, он предложил правоохранителям взятку.

Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на странице в Facebook.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим с ОГА Игорем Бурдой по улицам Николаева. Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными", - написал Ким.

Также он заявил, что для работника облгосадминистрации такое поведение недопустимо и пообещал жестко на это отреагировать.

"В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих. Несмотря на социальный статус, связи и знакомства, принадлежность к той или иной партии за нарушение закона однозначно придется отвечать по полной", - пообещал глава ОГА.

Как пояснили в полиции, водитель - Игорь Бурда - будучи за рулем внедорожника, нарушил правила дорожного движения. Но не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Когда после "гонки" по улицам города полицейским удалось остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 марта в Донецкой области в ДТП погиб сотрудник полиции при исполнении.

Также мы писали, что под Львовом полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который выстрелил по ним из охотничьего ружья.