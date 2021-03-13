В субботу, 13 марта, в казахстанском аэропорту "Алма-Аты" при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города.

"При заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы. На место уже выехала аварийно-спасательная служба. Сейчас известно, что на борту находилось шесть человек.

Позже выяснилось, что речь идет о военном самолете Ан-26, который принадлежит пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

В Казахстане рухнул военный самолет. Видео: YouTube/РБК

Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.

Также сообщалось, что 9 января в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет Boeing 737. Спустя некоторое время стало известно, что лайнер потерпел крушение и упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту в это время находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.