"Слуги народа" на съезде в субботу, 13 марта, приняли новую редакцию устава партии, который систематизирует и укрупняет все то, что было наработано раньше.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Работала группа юристов, идеологов, политтехнологов над тем, чтобы максимально приблизить систему управления партии к реальности. Потому что устав, который у нас был раньше, был хорош для предыдущих этапов развития. На том этапе, на котором мы сейчас, нужны новые шаги", – заявил глава политической партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.

На сегодняшнем съезде создали два новых партийных органа. Во-первых руководящий орган - политсовет, в который вошли 73 человека, 62 из которых избрали сегодня. Остальные 11 мест, как объяснил председатель партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".

В политсовет вошли: Юлия Гришина, Андрей Мотовиловец, Галина Янченко, Никита Потураев, Вячеслав Медяник, Роман Каптелов, Галина Третьякова, Виталий Безгин, Александр Скичко, Евгения Кравчук, Марина Бардина, Александр Ткаченко, Александр Санченко, Давида Арахамия, Денис Малюська, Александр Качура, Дмитрий Костюк. Возглавил политический совет партии лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также создана Национальная рада громад. Туда входят председатели областных организаций. В том числе, Александр Дубинский, который продолжает оставаться главой Киевской областной организации партии. Это площадка, на которой будут обсуждаться проекты государственных решений в отношении местного самоуправления, региональная политика и обмениваться опытом региональные организации.

"Такая структура позволит партии обеспечить максимальное участие членов партии не только в принятии, но и в разработке партийных решений, формулировать проекты политических решений и обсуждать их принятие непосредственно с депутатами или министрами, гибко реагировать на изменения ситуации", – пояснил Корниенко.

Напомним, участники съезда "Слуги народа" массово нарушали правила парковки около КВЦ "Парковый".

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