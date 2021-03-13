В одной из школ Мариуполя пьяная мать второклассника устроила драку, набросившись с кулаками на завуча и директора учебного заведения.

Об этом сообщает 0629.

Инцидент произошел на днях в школе №34. Пьяная 32-летняя мать второклассника Светлана А. ворвалась в учреждение и пыталась забрать ребенка домой после уроков. Увидев состояние женщины, педагоги решили не отдавать ей ребенка.

Завуч решила помешать ей попасть внутрь школы, однако женщина ударила ее кулаком в лицо, разбив нос и травмировав висок. Кроме того, пострадала классная руководительница – она получила вывих плеча.

Все это происходило под дикие крики и мат на глазах у детей.

"Мать требовала отдать ей ребенка. Наши педагоги ее не пускали в школу. Пока я подошел, она уже прорвалась и побежала по вестибюлю в класс, где учится ее ребенок. Я догнал ее, стал перед дверью класса, но она начала отталкивать и меня. Полезла руками мне в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который впоследствии порвала. Я продолжил ее оттягивать от двери, в результате она упала", - рассказал директор Александр Литвинский.

Женщина устроила драку в школе. Фото: 0629.com.ua

Чтобы успокоить женщину, директор школы – бывший полицейский - решил применить прием из рукопашного боя. Так ее удерживали до приезда полиции. Когда домой к женщине и ее сожителю наведались журналисты, оказалось, что оба они пьяны.

После инцидента директор школы решил узнать, во сколько обойдутся услуги военизированной охраны школы. Как оказалось, это 19 тысяч гривен в месяц. Таких средств у учреждения нет.

Женщина устроила драку в школе. Видео: YouTube/0629

Напомним, в городе Бердичев Житомирской области женщина ударила своего семейного врача по голове из-за длинной очереди на прием.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге девочки-подростки поставили на колени и жестоко избили сверстницу.