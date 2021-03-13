По состоянию на субботу, 13 марта, в семи областях Украины и Киеве превышен показатель госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, допустимый показатель уровня госпитализации (60 на 100 тысяч населения) превышен в:

городе Киев (на 10 марта - 70,3, на 11 марта - 73,7, на 12 марта - 75,4)

Винницкой области (на 10 марта - 116,4, на 11 марта - 121,2, на 12 марта - 123,6)

Житомирской области (на 10 марта - 86,9, на 11 марта - 87,6, на 12 марта - 92,6)

Закарпатской области (на 10 марта - 86,7, на 11 марта - 87,3, на 12 марта - 87,6)

Ивано-Франковской области (на 10 марта - 136,7, на 11 марта - 130,5, на 12 марта - 131,3)

Николаевской области (на 10 марта - 74,1, на 11 марта - 77,4, на 12 марта - 81,2)

Хмельницкой области (на 10 марта - 66,0, на 11 марта - 66,6, на 12 марта - 68,0)

Черновицкой области (на 10 марта - 91,6, на 11 марта - 89, 1 на 12 марта - 90,2).

Сейчас разделение регионов на зоны по уровню эпидемической выглядит следующим образом:

"желтая" - 11 регионов: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.

- 11 регионов: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области. "оранжевая" - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

- 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области. "красная" - 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, тем временем число новых случаев коронавируса в Украине растет четвертый день и впервые с прошлого года превысило 13 тысяч.

Также мы писали, что в Украине еще одна область приблизилась к "красной" зоне карантина. Речь о Львовской области.