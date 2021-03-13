В ДТП под Ровно погиб подросток, еще трое в реанимации. Фото: Facebook

В Ровенской области несовершеннолетние попали в ДТП. В результате водитель автомобиля погиб, трое пассажиров в реанимации. 

Об этом сообщила полиция Ровенской области. 

Полиция получила сообщение об аварии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района 12 марта в 21:30.

"Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево", - сообщили в полиции.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней школьницы - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичей. Они находятся в реанимации.

Фото полиции с места ДТП

Фото полиции с места ДТП

Фото полиции с места ДТП

По информации полицейских, транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. По предварительной информации, подростки решили покататься. 

Фото полиции с места ДТП

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Пост полиции в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в ДТП погиб сотрудник полиции при исполнении.

Также мы писали, что недавно масштабное ДТП парализовало движение на Одесской трассе.

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