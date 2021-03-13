В Ровенской области несовершеннолетние попали в ДТП. В результате водитель автомобиля погиб, трое пассажиров в реанимации.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Полиция получила сообщение об аварии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района 12 марта в 21:30.

"Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево", - сообщили в полиции.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней школьницы - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичей. Они находятся в реанимации.

По информации полицейских, транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. По предварительной информации, подростки решили покататься.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в ДТП погиб сотрудник полиции при исполнении.

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