В Европейском союзе пять стран призвали провести саммит, чтобы обсудить диспропорцию в распределении вакцин от коронавируса между государствами.

Об этом говорится в совместном письме этих стран, передает TheLocal.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорится в письме, направленном главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен и председателю ЕС Шарлю Мишелю.

Известно, что письмо подписали Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия. В тексте документа указывается, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", - сказано в нем.

По мнению канцлера Австрии Себастьяна Курца, некоторые из стран ЕС могли тайно от других государств подписать контракт на дополнительные поставки вакцин от коронавируса.

"Есть данные, которые указывают на то, что были дополнительные соглашения между странами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями", - считает Курц.

Напомним, после того, как 10 стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, компания объявила о том, что приняла решение сократить объем поставок своей вакцины в Евросоюз.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов заявил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.