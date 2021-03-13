В воскресенье, 14 марта, в Украине будет тепло, но снова усилится юго-западный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, в течение дня температура воздуха ожидается в районе +4...+9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10...+15.

"Очередной атмосферный фронт принесет дожди в западную часть, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории завтра будет сухая погода", - написала Диденко.

В столице завтра будет облачно, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем до +7 градусов.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями. Это и к лучшему. По асфальту через мощные лужи еще как-то переплывем-перепрыгнем, а вот вне крупных городов наводнения и подтопления вряд ли порадуют. Поэтому радуемся разумной постепенной весне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые сегодня накроют дождем.

Также синоптик рассказала, откуда в середине марта пришел в Украину снег.