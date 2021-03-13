В субботу, 13 марта, участники съезда партии "Слуга народа" массово нарушают ПДД, оставляя свои машины в запрещенных местах неподалеку от КВЦ "Парковый".

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Приехавшие на съезд "Слуги народа" массово запарковались в запрещенных местах около "Паркового". Если бы Кличко сейчас сюда прислал бы эвакуаторы, это бы была хорошая охота", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, что машины буквально "заполонили" оба ряда движения со стороны обочин, из-за чего проезд там существенно осложнился.

Напомним, в субботу, 13 марта, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа".

Как сообщалось, "слуги народа" на съезде партии в субботу обсудят кадровые вопросы.

Кроме того "Страна" рассказывала, что на съезде уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.