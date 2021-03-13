Правоохранители в Житомирской области расследует дело об убийстве двойняшек – беременная женщина искусственно вызвала роды, а новорожденных похоронила в подсобном помещении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины)", - говорится в сообщении.

О преступлении правоохранителям сообщила односельчанка. По ее словам, у женщины долгое время был живот как у беременной, однако новорожденных детей так никто и не видел.

Во время проверки было установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей, из-за чего решила самостоятельно принять медицинский препарат для вызова искусственных родов. Новорожденных двойняшек она похоронила в подсобном помещении своего домохозяйства.

Кроме того, выяснилось, что женщину еще до этого решили родительских прав в отношении семерых детей.

Напомним, в Волынской области 31-летняя женщина самостоятельно родила ребенка за рулем своего автомобиля. Сейчас она находится вместе с новорожденным сыном в роддоме, куда ее доставили правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что в Хмельницкой области мать родила восемнадцатого ребенка.