Сегодня на карантин закрыли горнолыжный курорт "Буковель", который находится в вошедшей в красную зону Франковщине и работу которого некоторые считали одной из причин вспышки заболеваемости на Западной Украине.

Такое решение приняли вечером 12 марта местные власти, а на въезде в посёлок Поляница, где находится "Буковель", выставили блокпосты. Карантин будет действовать две недели, до 27 марта (горнолыжный сезон закрывается в начале апреля).

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, разрастается, и мы не видим тренда к ее снижению", - рассказал СМИ глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Борьба с ковидом или против конкурента на выборах?

13 марта "Буковель" уже не работает, администрация курорта выставила в соцсетях срочное сообщение, с обещанием принять туристов, которые забронировали жилье и купили скипасы, с 27 марта (на курорте в конце сезона обычно насыпают искусственный снег).

Источник на самом курорте нам рассказал, что на "Буковеле" готовились к преждевременному закрытию, но воспринимают это как "политику".

"В последние дни туристов было немного, очередей не было. И на открытом воздухе шансы подцепить заразу минимальны. А кафе у нас давно закрыты. Так что это скорее политика, видимо, хотят показать, что якобы борются с Коломойским, который до сих пор имеет отношение к курорту, вернее его окружение. Впрочем, сезон мы провели хорошо, был полный аншлаг, поэтому закрытие немного раньше на прибыль сильно не повлияет", - говорит источник.

В Ивано-Франковской обладминистрации отметают политическую подоплеку.

"Ситуация в области критическая, больных некуда класть, люди умирают, не дождавшись помощи. Уже больше десятка человек приняли в мобильном госпитале в Богородчанах. Работающий "Буковель" в таких условиях - это нонсенс", - сказали нам в пресс-службе ОГА.

Есть также версия, что шум вокруг "Буковеля" - это кампания против директора курорта Александра Шевченко, который баллотируется на досрочных выборах на округе 28 марта. Здесь у него много конкурентов. Так, от партии Зеленского идет силач Вирастюк. А от партии Порошенко Маруся Зверобой. Естественно они заинтересованы в ослаблении позиций Шевченко.

"Санкции против Коломойского начались"

В соцсетях тем временем жёстко троллят "своевременное" решение о закрытии "Буковеля".

"Санкции против Коломойского начались", - иронизирует Мстислав Скоробогатов.

"Летом на карантин закроют Одессу", - пишет Дмитрий Серебренников.

"Так Шмыгаль же говорил, что это невозможно сделать! 3 месяца же не получалось что-то в них. Но показуха для тупого лохтората пройдет снова", - считает Олег Войт.

"Весна пришла, закрытие сезона на горизонте. Можно и закрыть", - шутит Иван Каширский.

"Думаю, самое время в отелях Буковеля разместить кровати для ковид-больных", - пишет Галина Никипило.

"Конечно же, отгуляли там, и наш президент в том числе, теперь можно и закрыть... Чё там!", - поддерживает Елена Башинская.

"Буковель закрывают на карантин с 13 марта? Именно в конце сезона? Можно еще было летом закрыть. Для максимального эффекта", - пишет журналист Михаил Ткач.

"Порохоботы" винят Зеленского в ажиотаже, который возник на "Буквоеле" этой зимой и после которого произошел всплеск заболеваемости (хотя нет доказательств, что эти факты связаны).

"Главным рекламным магнитом "Буковеля" в этом сезоне стал президент. У людей какая психология? Если туда поехал сам президент, то чего бояться?" - пишет журналист Татьяна Мокриди.

Есть также мнение, что закрытие "Буковеля" не сильно улучшит ситуацию с коронавирусом.

"Там действительно уже не было очередей, и это правда, что на воздухе намного меньший риск заразиться, чем, скажем, в салонах красоты, на крытом базаре или в транспорте (которые работают). Поэтому эффективность решения сомнительна, скорее всего, это и правда показуха. К тому же, есть пример Италии, где горнолыжные курорты даже не открывали, но в стране и дальше локдаун. Лучше бы занялись вопросом приобретения вакцины, которая вызывает доверие", - сказал нам врач одной из франковских больниц.