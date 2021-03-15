Главный вопрос сейчас по Донбассу - сорвется ли ситуация в полномасштабные военные действия.

На фронте уже месяц как фактически сорвано перемирие. Стороны, не скрываясь, укрепляются на фронте и делают заявления о готовности "давать отпор агрессии".

Да и политические условия для этого, казалось бы, созревают - в Киеве оседлали конфронтационную риторику, возобновились репрессии против политсил, которые призывают к восстановлению отношений с Россией.

Одновременно в Москве почти официально намекают, что вмешаются, если дело пойдет к наступлению ВСУ.

Но реально ли идет подготовка к боевым действиям?

"Страна" разбиралась в вопросе.

"Разведения уже по сути нет"

Источники на передовой в зоне ООС подтвердили "Стране", что действующие подразделения приведены в полную боевую готовность.

"Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20- году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. То есть разведения уже по сути нет, между нами и сепарами нет двух – трех километров как раньше. Ситуация как в 2018 году – между позициями от 400 до 700 метров", - рассказал "Стране" офицер действующего подразделения в ООС

По его словам, во всех действующих подразделениях - готовность номер один. Нехватку личного состава на передовой компенсируют прикомандированными бойцами из других подразделений.

"В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия. Требуют карты минных полей на нейтралке. Тщательно проверяют снабжение – топливо, обмундирование, питание личного состава. Медики тоже активизировались, в приказном порядке вакцинация личного состава.

В действующих подразделениях очень неохотно отпускают в увольнительные. Такое бывает только перед какими-то глобальными движениями, при угрозе атаки, или при подготовке наступления", - считает наш собеседник.

"К наступлению готовы. Нужен приказ"

Источник "Страны" в Минобороны Украины говорит, что в Генштабе давно разработано несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий Донбасса.

"Есть несколько вариантов развития событий, соответственно, под них готовы несколько основных планов. Сейчас на стороне ВСУ есть серьезное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже. В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников. Которые уже есть на вооружении ВСУ. То есть, сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление", - говорит источник "Страны".

Но существует и резервный план, который предусматривает вступление в боевые действия войск РФ.

"В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы", - считает источник "Страны" в Минобороны Украины.

То есть, для успешного наступления украинских войск необходимо основное условие – невмешательство России в боевые действия.

Но РФ, судя по всему, вмешаться намерена.

"Уже сейчас на Донбассе действуют российские станции РЭБ – радиоэлектронной борьбы. На границе с Донбассом размещены несколько крупных подразделений российской армии. В том числе с тяжелой техникой и артиллерией. По нашим оценкам, для боевого развертывания и ввода в действия на Донбассе армии РФ нужно менее суток", - говорит источник в Минобороны.

По его словам, учитывая, что приоритетные направления вероятного наступления находятся в крупных городских агломерациях, то пострадает огромное количество гражданского населения. Также вероятны большие потери среди наступающих войск. Не исключено и повторение Иловайска. То есть, военный разгром.

Который очень негативно скажется на политических позициях Зеленского и его команды и может привести к дестабилизации ситуации в стране.

Что касается возможного наступления со стороны "ЛДНР", то источник в Минобороны считает такую возможность маловероятной.

"В целом так называемые "армейские корпуса республик" насчитывают сейчас 30-35 тысяч человек. Что меньше, чем наших войск на Донбассе. Они серьезно уступают нам по вооружениям. Соответственно, ни в какое наступление они идти не готовы. Если речь о том, чтоб наступать при поддержке российской армии, то нужно понимать масштабы этой поддержки - России для наступления необходимо будет бросить в бой группировку минимум в 20-30 тысяч человек. Такое количество солдат никто не сможет скрыть и Москва в глазах всего мира окончательно станет участником конфликта, будут введены новые санкции. Плюс большие потери, которые тоже как-то нужно будет объяснять россиянам. Поэтому такое наступление маловероятно. Кроме того, судя по имеющейся информации, в том числе и из открытых источников, если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции на Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Беларуси. На данный момент такое открытое вторжение со стороны России выглядит малореальным, но при военном планировании готовится надо ко всем возможным вариантам", - говорит источник.

Пойдут ли войска в атаку?

Таким образом, единственный вариант при котором могут вновь начаться широкомасштабные военные действия - это наступление украинских войск.

Но будет ли отдан приказ?

Президент Зеленский уже второй месяц наращивает "патриотическую" риторику и усиливает борьбу с "пятой колонной". "Страна" уже рассказывала, что началось это сразу после прихода к власти в США Джо Байдена.

Новая команда усилила давление на Банковую по многим вопросам с целью установление полного контроля над внутриполитическими и экономическими процессами внутри страны (подробнее о требованиях американцев можно прочитать здесь).

Зеленский пытается балансировать между внутренними и внешними центрами силы. И делает это "методом Порошенко" - накачивает фактор внешней угрозы: вводит санкции против "пророссийских" политиков, поднимает тему обострения на Донбассе и так далее.

Всё это, по замыслу стратегов на Банковой, исключит возможность свержения на очередном Майдане и на ближайшее время свяжет руки Западу.

Но данную стратегию Зеленскому пытаются поломать. Группа "соросят" и Порошенко раскачивают историю с фильмом о "вагнеровцах", которых якобы сдал России Офис президента (детальнее о нем - в материале "Что произойдет в Украине 15 марта и как это связано с "вагнеровцами").

Если в фильме будут доказательства "зрады" Андрея Ермака, ситуация для Зеленского примет угрожающий оборот. Будет точно попытка организовать массовые акции протеста.

И если все это поддержат американцы, у которых с Офисом президента отношения становятся все более сложными, ситуация может стать для президента неконтролируемой.

В этом свете обострение на Донбассе может рассматриваться властями как "стабилизирующий фактор", который утихомирит противоречия в столице.

Здесь можно вспомнить, как Петр Порошенко ввел за пять месяцев до президентских выборов военное положение. Правда, сопротивление политического класса не позволило ему извлечь из этой ситуации никакой выгоды.

При этом Порошенко не действовал на Донбассе - памятуя, видимо, о военных поражениях 2014-2015 годов. И не желая давать повода к отмене санкций против России. Вместо этого был затеян громкий, но относительно безопасный с точки зрения перспектив полномасштабной войны конфликт в Керченском проливе. То есть подальше от линии фронта.

Как в нынешней ситуации поступит Зеленский?

Военные приготовления на Донбассе несомненно идут (и это подтверждают все источники). Другой вопрос, для каких целей.

Полномасштабное наступление - это почти гарантированное вмешательство России с непредсказуемым для всей украинской государственности результатом.

В силу этих соображений такой сценарий скорее всего не одобрят на Западе (лично Байден в свое время предостерегал Порошенко от военных спецопераций в Крыму).

Хотя на 100% такой вариант исключать нельзя, потому что в США могут увидеть свой резон в украинском наступлении - если оно и не принесет военного успеха, то в любом случае вынудит Россию масштабно вмешаться, фактически открыто засветив свое участие в конфликте, что может стать основой для введения новых санкций и попытки срыва достройки "Северного потока-2".

Второй вариант - локальная операция на отдельных участках фронта. Политического хайпа такие действия вызовут немало, жертв и разрушений тоже будет достаточно для ежедневной телевизионной картинки. При этом риск ввода в действие регулярных российских войск снижается.

Правда, выгоды и этого варианта для Зеленского сомнительны. Какого-то большого военного успеха такие действия не принесут (у противника будет возможность стянуть к месту боестолкновений резервы). При этом украинская армия понесет потери, что станет для оппонентов президента поводом обвинить его в некомпетентности и даже "зраде". Не говоря уже про то, что от Зеленского уйдут последние избиратели, которые голосовали за "президента мира".

Тем не менее, по военным приготовлениям на Донбассе видно, что обе стороны конфликта готовятся к его обострению.

При этом нужно понимать, что даже попытки организовать локальные столкновения могут привести к выходу ситуации из под контроля.