Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" по глобальной шкале. По прогнозам агентства, рост реального ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4%.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов", - говорится в сообщении.

В то же время в рейтинговом агентстве указали, что эпидемия коронавируса по-прежнему представляет собой серьезный риск для экономик.

Также рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4%.

"Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году вслед за постепенной стабилизацией ситуации в области общественного здравоохранения и восстановлением спроса", - сказано в сообщении S&P.

Напомним, в начале осени агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" и предрекло инфляцию к концу года 5%.

Также мы писали о том, что до этого, в мае, рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП.