Международное рейтинговое агентство S&P в 2021 году ожидает роста экономики Украины на 4%
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" по глобальной шкале. По прогнозам агентства, рост реального ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4%.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов", - говорится в сообщении.
В то же время в рейтинговом агентстве указали, что эпидемия коронавируса по-прежнему представляет собой серьезный риск для экономик.
Также рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4%.
"Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году вслед за постепенной стабилизацией ситуации в области общественного здравоохранения и восстановлением спроса", - сказано в сообщении S&P.
Напомним, в начале осени агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" и предрекло инфляцию к концу года 5%.
Также мы писали о том, что до этого, в мае, рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП.