Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал информацию, которая была озвучена в фильме, выпушенном Телеграм-каналом "Nexta", "Золотое дно" о его имуществе.

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко сказал, что представленная информация является лживой. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - заявил он.

При этом он признался, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - сказал он.

В то же время Лукашенко заявил, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах тех людей, которые его поддерживают, выглядел бы крайне негативно.

"Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?", - заявил он.

Подробно о фильме, в котором Александру Лукашенко приписали дворец, гарем и личного сутенера, можно прочитать в нашем материале.

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