Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ездил на люксовый отдых на Мальдивах, чтобы поздравить дочку – ей исполнилось пять лет.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту "Страны".

"Потратил два дня, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить дочку, которой исполнилось 5 лет. И полтора дня, чтобы доехать назад домой", - сказал он.

В то же время Арахамия рассказал, что потратил на поезду мизерную сумму, "даже не в пределах декларирования".

"80 долларов на человека, чтобы жить. И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать", - добавил он.

Напомним, 7 марта главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах. При этом его пресс-секретарь не смогла прокомментировать правдивость этой информации журналистом. А сам политик на звонки не отвечал.

По приезду Арахамия угодил в новый скандал - припарковал свою машину на пешеходном переходе, из-за чего ему выписали штраф.