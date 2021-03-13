В КВЦ "Парковый" в Киеве, где сегодня проходит съезд партии "Слуга народа", выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Глава государства начал с того, что это тот случай, когда нужно обратиться к депутатам не дамы и господа, а - "слуги народа".

Кроме того, он заявил, что те, кто кто называл "слуг народа" последними словами - "набиваются в друзья, в те, кто были друзьями - поливают последними словами".

Он сказал, что партия должна быть единой и что на табло при голосовании всегда должно быть минимум 226 голосов "слуг народа" вне зависимости от того как будут голосовать другие партии.

Также Зеленский добавил, что его команда постепенно очищается от "засланных казачков и случайных людей".

Тем временем на съезд пришел исключенный из фракции (но не из партии) Александр Дубинский.

Отметим, что во время выступления президента, произошёл казус. Депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука не хотела пропускать охрана из-за того, что он не прошёл регистрацию. Депутат начал перепалку с охранником, который представился, как "гражданин Украины".

Напомним, в субботу, 13 марта, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа".

Как сообщалось, "слуги народа" на съезде партии в субботу обсудят кадровые вопросы.