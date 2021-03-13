В субботу, 13 марта, в КВЦ "Парковый" в Киеве начался съезд партии "Слуга народа". Он начался с выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Начал президент с того, что что это тот случай, когда нужно обратиться к депутатам не дамы и господа, а - "слуги народа". В ходе выступления Зеленский вспомнил о мечте сделать Украину успешной и сказал, что у них (членов партии – Ред.) не было опыта и много чего, но зато "была искренность".

В то же время Зеленский уточнил, что они постепенно очищают команду "слуг" от засланных казачков и "случайных людей".

"Неважно, кто против нас, важно за кого мы. Партия — должна быть источником инициатив, идей", - заявил он.

Тем временем на съезд пришел исключенный из фракции (но не из партии) Александр Дубинский.

Помимо этого, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала "Стране", что решение о смене руководителей партийных ячеек в Киеве и Киевской области на этом съезде принимать не планируют. Такие решения будут принимать на конференции областных или городских ячеек.

"Кадровые вопросы будут относиться к созданию новых структур высших органов партии — политсовет партии и национальной рады громад", - добавила она.

Что же касается Дубинского, по словам Кравчук, то исключать его на этом съезде партии не будут.

Напомним, в пятницу, 12 марта, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, приехав в Офис президента Владимира Зеленского, припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Кроме того мы рассказывали, что "слуге народа" могут вернуть госфинансирование.