В субботу, 13 марта, шесть сторонников ПЦУ напали и избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка Черновицкой области Василия Хащиюка.

Об этом сообщает Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии.

Нападение случилось, когда мужчина возвращался с дежурства в церкви. В результате у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела.

"Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально", – написали в епархиальной пресс-службе.

Отмечается, что религиозная община УПЦ более 680 дней круглосуточно молится и защищает свой храм.

"Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает", – говорится в сообщении.

Сообщается, что некоторые из нападавших уже "отметились" ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.

Напомним, в феврале верующие захваченных приходов УПЦ призвали Зеленского защитить их конституционные права.

Ранее мы писали о том, что общины УПЦ просят власть отменить законы о церковном рейдерстве.