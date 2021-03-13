Сразу в нескольких регионах Испании приостановили вакцинацию британо-шведским препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет издание "Heraldo".

К такому решению пришли власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия после сообщений о повышенном риске тромбоза после вакцинации.

В то же время испанское Агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AEMPS) заверило граждан, что в данный момент "нет никаких доказательств того, что вакцина является причиной неблагоприятных событий".

В ведомстве заявили, что случаев тромбоэмболии после прививки в королевстве не зафиксировано и оснований прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca нет.

Напомним, вчера ВОЗ рекомендовал продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на массу побочных эффектов.

Тем временем уже 13 стран в отказались от использования этой вакцины. "Страна" подробно писала, почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам.