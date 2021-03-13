Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил, что газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для безопасности Европейского союза.

Об этом он рассказал в интервью Kyiv Not Kiev.

По словам дипломата, Евросоюзу не хватает инструментов для воздействия на такие проекты, как "Северный поток-2". При этом он несес угрозу для безопасности всего блока.

"Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты - потому что они влияют на всех нас", - сказал он.

В то же время Тиберг уточнил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы несмотря на то, что выступает против нее.

"Мы проанализировали запрос, поступивший от России, на прокладку труб через шведскую экономическую зону, и сделали это очень внимательно. Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока-2" в шведской экономической зоне", - добавил он.

Между тем датский регулятор получил график строительства нитки А газопровода "Северный поток - 2", что является условием продолжения строительства магистрали.

Ранее "Страна" сообщала, что к запуску "Северного потока - 2" Украина заготовила несколько сценариев действий.