Украинские моряки, которые были спасены с судна "Volgo Balt 179", затонувшего в Черном море у берегов Румынии, могут вернуться домой уже на следующей неделе.

Об этом в Facebook сообщает украинское посольство в Румынии.

Также сообщается, что румынские военные спасатели в субботу, 13 марта, продолжили поисковую операцию.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с начала поисковой операции считается пропавшим без вести", - сообщило посольство.

Спасенные моряки находятся в удовлетворительном состоянии. Все они будут находиться под медосмотром в больнице города Констанца до 15 марта. Им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Моряков также обеспечили одеждой и питанием.

Напомним, 11 марта в Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли, судьба еще одного моряка была неизвестна.

Вчера сообщалось, что спасенные с потерпевшего крушение у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в Констанцу.