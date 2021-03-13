Власти Италии решили с понедельника, 15 марта, перевести ряд регионов в "красную" карантинную зону, а на пасхальные праздники объявить локдаун.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на данные Минздрава.

На данный момент известно, что из-за ситуации с коронавирусом действует обновленное зонирование страны. Согласно документу, "красными" являются провинции:

Ломбардия

Больцано

Тренто

Базиликата

Кампания

Эмилья-Романья

Фриули-Венеция-Джулия

Лацио

Пьемонт

Венето

Марке.

Остальные провинции находятся в "оранжевой" зоне, за исключением острова Сардиния – он остался "белым".

Согласно распоряжению премьер-министра Марио Драги, в "красных" провинциях должны быть закрыты все торговые точки, кроме аптек и магазинов. Кроме того, действует запрет на передвижения без особой необходимости.

Вместе с тем власти заявили о необходимости ввести локдаун на 3-5 апреля по всей стране. В эти дни в Италии отмечают пасхальные праздники.

Напомним, ранее в Италии выборы в органы местной власти перенесли с весны на осень из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Также мы писали о том, что число смертей в Италии в прошлом году стало самым большим с 1945 года. Этому поспособствовала пандемия коронавируса.