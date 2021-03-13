Сотрудники полиции разоблачили жителя одного из сел в Запорожской области, который занимался изготовлением порнографии со своим участием и публиковал ее в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Правоохранители в течение нескольких месяцев наблюдали и документировали деятельность 39-летнего мужчины.

Накануне у него провели обыск, изъяв и отправив на экспертизу технику, с помощью которой изготавливались и распространялись изображения порнографического содержания.

Расследование по делу о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов (ч.1 ст.301 УК) продолжается.

Мужчине грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно под Запорожьем дали срок "порнозвезде"-живодерке, ее оператор избежал тюрьмы.

Также мы писали, что в детском саду под Киевом фотограф пять лет снимал порно с ничего не подозревающими малышами.