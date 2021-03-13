В пятницу, 12 марта, в Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Трагическое событие произошло вчера, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана. Находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой авто, которое выехало на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 30-летний капитан полиции отдела полиции № 4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции прослужил в органах девять лет.

Кроме того, сообщается, что Колесников являлся переселенцем, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Является участником боевых действий, он прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

Напомним, в прошлом году мы писали, что в Волынской области полицейский погиб в ДТП, врезавшись в дерево на автомобиле BMW.

Также сообщалось, что под Харьковом 24-летний водитель слетел в кювет, он и его 18-летняя пассажирка погибли на месте.