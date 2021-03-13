Поздно вечером в пятницу, 12 марта, террористы взорвали автомобиль в Афганистане, из-за чего минимум восемь человек погибли.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в афганском городе Герате, а сам автомобиль был начинен взрывчаткой. Ранения и травмы получили 47 человек. Из них 11 – сотрудники правоохранительных органов. Остальные – мирные жители, включая женщин и детей.

На данный момент известно, что ответственность на себя за теракт не взяла ни одна из группировок.

При этом на брифинге СБ ООН уже осудило увеличивающее число нападений на гражданское население в Афганистане.

Напомним, шведский суд заключил под стражу 22-летнего мужчину с афганским гражданством, который 3 марта нанес ножевые ранения семерым людям. Резня произошла в городке Ветланда на юге Швеции с населением 13 тысяч человек.

Также мы рассказывали, как в ФРГ неизвестный с холодным оружием напал на группу людей.