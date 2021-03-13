За минувшие сутки в Украине, где четвертый день подряд растет число новых случаев Covid-19, вакцинировали от коронавируса 9 304 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 13 марта в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Всего с начала кампании были привиты 47 541 человек, пока всем вводят только первую из двух необходимых доз препарата.

За сутки больше всего прививок получили жители Киевской области (690 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее – в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 400 прививок;

Волынская область – 310 прививок;

Днепропетровская область – 550 прививок;

Донецкая область – 540 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 360 прививок;

Ивано-Франковская область – 374 прививки;

Киевская область – 690 прививок;

Кировоградская область – 220 прививок;

Луганская область – 160 прививок;

Львовская область – 330 прививок;

г. Киев -340 прививок;

Николаевская область – 430 прививок;

Одесская область – 210 прививок;

Полтавская область – 530 прививок;

Ровенская область – 280 прививок;

Сумская область – 440 прививок;

Тернопольская область – 570 прививок;

Харьковская область – 290 прививок;

Херсонская область – 560 прививок;

Хмельницкая область – 250 прививок;

Черновицкая область – 420 прививок;

Черниговская область – 130 прививок;

Черкасская область – 470 прививок.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киевской области за сутки прививку получили 950 человек, в Черниговской - 80.

Также мы писали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад, но платят не всем.