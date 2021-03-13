Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом во Львовской области, она может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина.

Об этом он рассказал во время брифинга во Львове 12 марта, передает "Укринформ".

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются... То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню эпидопасности", - сказал он.

На сегодняшний день, утверждает Степанов, в регионе уже заняты больше половины Covid-коек. Из них 43% пациентами, которым необходим кислород. Однако избежать ужесточения карантина шансы все-таки есть.

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие Covid-19 и в то же время могли бы не допустить перехода к "красному" уровню. Мне кажется, что это правильный путь", - сказал министр.

Отметим, что сейчас в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская области.

Напомним, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области решила закрыть на карантин популярный туристический комплекс "Буковель".

Также "Страна" писала, что за прошедшие сутки, 12 марта, в Украине подтвердились 13 276 новых случаев заражения коронавирусом.