В пятницу, 12 марта, в Хорватии умерла 91-летняя женщина после того, как ей сделали прививку AstraZeneca.

Об этом сообщает HRT со ссылкой на местное Агентство лекарственных средств и медицинских товаров.

На данный момент известно, что пациентка скончалась от легочной эмболии. В то же время сейчас невозможно точно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертельным исходом. Поэтому была запрошена дополнительная документация для ее выявления.

Напомним, после прививки AstraZeneca в Австрии умерла женщина, еще одна пациентка была госпитализирована. В обоих случаях они получили дозу из одной партии, а вскоре у них в организме обнаружили смертельно опасные тромбы. После этого другие страны Евросоюза начали ограничивать использование оксфордской вакцины. "Страна" подробно разбиралась, почему это происходит.

Мы писали о том, что 11 марта Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за его возможного побочного эффекта в виде образование тромбов.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что среди пяти миллионов европейцев, которым сделали прививку, у 30 человек появились тромбы и добавило, что такое количество тромбов у вакцинированных людей "не выше, чем у населения в целом".