В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 13 276 человек. Число новых заражений растет в стране четвертый день подряд. Впервые с 11 декабря количество новых пациентов преодолело отметку в 13 тысяч.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 13 марта министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Общее число случаев Covid-19 на сегодня достигло 1 451 744. Из них 28 158 оказались летальными. За сутки скончалось 243 пациентов. Выздоровело от Covid-19 1 219 773 украинцев, из них 4 897 в течение минувших суток.

За сутки было проведено 99 270 тестов (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Напомним, ранее "Страна" анализировала, почему число заболевших и попавших в больницы украинцев бьет антирекорды.

Также мы писали о том, что вчера впервые за все время пандемии Украина обогнала Россию по суточному приросту новых случаев коронавируса.