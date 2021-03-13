Синоптик Наталья Диденко пояснила, почему после потепления и ухода зимы в Украину вдруг опять пришли снегопады. По ее словам, их принес атмосферный фронт.

Об этом Диденко написала в своем Фейсбуке.

"В Украину уже пришел атмосферный фронт, сыплет в западной части снегом, усилился до штормового ветер. Осадки перемещаются в восточном направлении. Температура воздуха - от +3 градусов в западных областях до -19 градусов мороза на Востоке", - сообщила синоптик.

В связи с порывами ветра она посоветовала внимательно выбирать место для парковки машины и не задерживаться под домами и деревьями, особенно крупными и старыми.

Ранее "Страна" показывала, как Киев заносит снегом.

Мы также сообщали, когда в Украине закончится снежный реванш и вернется теплая погода.