Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что появившийся в Украине новый штамма коронавируса изменил клиническую картину течения COVID-19. К тому же из-за него растет заболеваемость.

Об этом чиновник сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи. Он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - констатировал Степанов.

Ранее министр заявлял, что британский штамм коронавируса появился в стране из-за трудовой миграции на Западной Украине.

"Страна" рассказывала, чем опасна эта мутация.