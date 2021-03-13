Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании органа 11 марта речь не шла о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, участники говорили о возвращении промышленного гиганта "в собственность украинского народа".

Об этом Данилов сказал 12 марта в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Слово "национализация" не было никоим образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - пояснил Данилов.

Отметим, что под возвращением любого частного предприятия в "собственность народа" как правило понимают возвращение его государству. То есть, национализацию.

В чем разница между этими двумя понятиями Данилов не пояснил.

Напомним, "Страна" сообщала о решении СНБО по предприятию, принятом 11 марта.

Мы также приводили реакцию Китая на эти действия Совета.