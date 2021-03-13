На 87-88 км автодороги Киев - Одесса произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом информирует патрульная полиция в соцсети Facebook.

Отмечается, что на автодороге в районе шинного завода, в направлении Одессы произошла авария с участием трех транспортных средств: MAN, Opel, Renault. Патрульные полицейские занимаются регулированием движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - напомнили в комментарии.

Ранее "Страна" рассказывала, что третьего марта после ДТП с фурами на Бориспольской трассе образовалась масштабная пробка.

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