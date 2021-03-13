Украинский судья Николай Чаус, который является подозреваемым в Украине по делу о взятке и с 2016 года скрывается в Молдове, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в этой стране.

Как стало известно "Стране", такое решение 3 марта 2021 года вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы.

"Отклонить иск Чауса Николая в отношении приостановления действия решения Апелляционного суда Кишинева от 28 октября 2020 года до рассмотрения апелляционной жалобы по делу административного спора на запрос о вызове, поданном Чаусом Николаем против Администрации президента Республики Молдова о признании необоснованности отказа в отношении предоставления политического убежища и обязывании президента Республики Молдова предоставить политическое убежище гражданину Украины Чаусу Николаю. Решение обжалованию не подлежит", - сказано в вердикте Коллегии.

Чаус был судьей Днепровского райсуда Киева.

В августа 2016 года Чауса задержали при получении взятки в $150 000. Деньги ему дали за нужное решение в уголовном производстве по торговле наркотиками. Полученные купюры он закопал на своем огороде в литровых банках.

Несмотря на то, что судью поймали на взятке, арестовать его не смогли, так как он убежал в Молдову.

По словам экс-нардепа Александра Онищенко, это произошло при пособничестве людей из близкого окружения Петра Порошенко.

Об этой же истории подробно рассказал "Стране" бывший глава Винницкой областной полиции Швецов.

Как заявляет Шевцов, вывозила судью личная охрана Порошенко.

"21 августа около 16:00 Чауса привезли к гостинице "Салют". По улице, которая уходит от гостиницы вниз, есть два кармашка. К одному из них и подъехал черный "Ленд Крузер". Автомобиль, вероятно, служебный ГСО. В нем находилось двое сотрудников личной охраны президента Порошенко. Получили приказ они, по моей информации, от генерала Фдорова – начальника личной охраны президента Порошенко. Их задача была забрать судью Чауса, доставить в аэропорт и посадить на самолет. И этот самолет без прохождения таможенного и пограничного контроля вылетел в Молдову. Сам Чаус говорит, что это был государственный самолет. Но я сомневаюсь. Скорее всего, это был частный борт, а звонком из АП было дано указание его не досматривать. Такие вещи практиковались часто", - заявлял Шевцов в интервью "Стране".

В Молдове Чаус, который считался близким к "смотрящему" за судами времен Порошенко Александра Грановскому, попросил политическое убежище, но тогдашний президент Игорь Додон ему в этом отказал. Чаус пытался обжаловать этот отказ, но теперь, как видим, его иски отклонили окончательно.

Теперь открывается дорога к его экстрадиции в Украину.