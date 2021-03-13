Гражданин США Аникеев придумал простую схему обналичивания возврата денег с карты и не сел в тюрьму
Гражданин США, физик Константин Аникеев придумал изящную схему заработка, чтобы делать деньги практически из воздухе - с помощью кредитной карты с неограниченным кешбэком в 5%.
За два года он заработал 300 тысяч долларов, но попал в поле зрения налоговиков.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Для получения прибыли Аникееву понадобились лишь карта American Express, мнение властей о том, что вознаграждение по кредитным картам не является доходом, и готовность тратить время на покупку подарочных карт и осуществление денежных переводов. Схему ему подсказали сайты, посвященные финансам, которые советовали использовать разницу между неограниченным кешбэком в 5% и более низкой комиссией по подарочным картам и денежным переводам.
- Карта American Express предлагала неограниченное вознаграждение в размере 5% в продуктовых магазинах и аптеках после того, как клиент потратил 6500 долларов;
- Каждый день он покупал в супермаркете предоплаченные карты. То есть за карту в $100 он платил $95-$1;
- Он использовал подарочные карты, чтобы купить монеты номиналом 1 доллар США на Монетном дворе США. Транзакция не требует затрат на доставку;
- Использовал подарочные карты для покупки денежных поручений, затем использовал денежные поручения для внесения депозита на свой банковский счет, а затем тратил эти деньги для оплаты счета уже по кредитной карте;
- При транзакции в 500 долларов 5% вознаграждения давали дополнительно 25 долларов - более чем достаточно, чтобы покрыть комиссию за подарочную карту в размере около 5 долларов и комиссию в размере 1 доллара за платежное поручение. Чистая прибыль составляла 20 долларов с $500.
Таким образом за 2013 и 2014 годы он прокрутил 6,4 миллиона долларов. Однако на частые транзакции обратила внимание налоговая служба США, которая потребовала заплатить налоги на прибыль, оцененную в $310 тысяч.
Судья согласился с тем, что вообще-то возврат с кредитных карт не облагается налогом, но заметил, что покупка карты за $95 и "продажа" ее за $100 уже может считаться доходом. Теперь налоговики подсчитывают, сколько Аникеев должен заплатить налогов.
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