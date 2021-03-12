Вечером 12 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области решила закрыть на карантин популярный туристический комплекс "Буковель".

Комиссия ограничила въезд на территорию Поляницкой территориальной громады. Беспрепятственно передвигаться по ее территории смогут только местные жители или работающие там люди.

Об этом сообщает издание "Галка".

Новые ограничения начнут действовать с 00:00 13 марта.

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и, вероятно, оно не последнее... Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ТГ работают подразделения полиции, а мы подкрепили их позицию решением комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал на заседании председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук.

Главный санитарный врач области Руслан Савчук заявил, что сейчас нужно действовать решительно, так как уровень загруженности койкомест составляет почти 82%.

"По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТГ. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте ", - рассказал начальник Нацполиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Напомним, 11 марта предприниматели Ивано-Франковской области вышли на акцию протеста с требованием закрыть горно-лажный курорт Буковель. А день спустя они под стенами Ивано-Франковской ОГА требовали либо разрешить им работать в красной зоне, либо запретить работу "Буковеля".

Перед самым решением о закрытии курорта в "Буковеле" ограничили число туристов на подъемниках.