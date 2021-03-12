Спортсмены, которые планируют принять участие в летней Олимпиаде в Токио, не обязаны прививаться от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава МОК Томас Бах, передает Интерфакс.

"Мы не собираемся принуждать к вакцинации", - сказал глава МОК на пресс-конференции в Лозанне.

При этом Бах призвал все национальные олимпийские комитеты выяснять с властями своих стран, какие есть возможности для вакцинации спортсменов.

Ранее Бах сообщил, что участникам Олимпийских игр в Токио в этом году и зимних игр в Пекине в 2022 году предложат вакцинироваться китайским препаратом.

"Китайский олимпийский комитет предложил подготовить дополнительные дозы вакцины для участников игр в Токио 2021 и в Пекине 2022", - сказал Бах.

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин для олимпийских и паралимпийских команд", - отметил глава МОК.

Бах пояснил, что китайская сторона предлагает снабжать спортсменов ее вакциной либо напрямую - в тех случаях, когда между государствами есть договоренности о применении этого препарата, либо через международные механизмы.

По его словам, на данный момент значительное количество спортсменом и так уже прошли вакцинацию в своих странах. "Существенное количество национальных сборных уже вакцинировалось в соответствии с нормами, действующими в их странах", - сказал он.

Напомним, ранее глава МОК высказался против бойкота зимней Олимпиады 2024 в Пекине.

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